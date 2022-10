Malattie rare, al via 'Sma Path 2.0' per formare professionisti su standard cura (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) - Torna “Sma Path 2.0”, un percorso formativo dedicato ai professionisti della cura, dell'assistenza e riabilitazione sull'atrofia muscolare spinale (Sma) coordinato dagli specialisti dei Centri clinici NeMo. Dopo il successo della prima edizione, prosegue l'iniziativa che ha l'obiettivo di offrire risposte di cura sempre più appropriate, alla luce dei cambiamenti legati ai nuovi trattamenti di cura per questa patologia neuromuscolare. Sma Path 2.0 si sviluppa in tre incontri di formazione a distanza che toccano altrettanti aspetti molto importanti in prosecuzione con il percorso formativo del 2021 – si legge in una nota - e sulla base degli standard di cura internazionali. Dalla panoramica sulle possibilità terapeutiche offerte dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) - Torna “Sma2.0”, un percorso formativo dedicato aidella, dell'assistenza e riabilitazione sull'atrofia muscolare spinale (Sma) coordinato dagli specialisti dei Centri clinici NeMo. Dopo il successo della prima edizione, prosegue l'iniziativa che ha l'obiettivo di offrire risposte disempre più appropriate, alla luce dei cambiamenti legati ai nuovi trattamenti diper questa patologia neuromuscolare. Sma2.0 si sviluppa in tre incontri di formazione a distanza che toccano altrettanti aspetti molto importanti in prosecuzione con il percorso formativo del 2021 – si legge in una nota - e sulla base deglidiinternazionali. Dalla panoramica sulle possibilità terapeutiche offerte dalle ...

