Mahsa Amini, manifestazioni in 150 città nel mondo. La folla di Trafalgar Square – il video (Di sabato 1 ottobre 2022) Ci sono manifestazioni in 150 in tutto il mondo, oggi 1 ottobre, per sostenere le proteste in corso da due settimane in Iran, dopo la morte della 22enne di origini curde Mahsa Amini, deceduta dopo l'arresto da parte della polizia morale perché accusata di non indossare in modo corretto il velo. Le manifestazioni hanno invaso città in tutto il pianeta, da Tokyo a Parigi e Londra, dove la folla si è riversata in Trafalgar Square. In Iran la repressione contro i dimostranti ha già causato 83 vittime. October 1, 2022 su Open Leggi anche: Iran, una donna arrestata perché faceva colazione al bar senza velo La solidarietà della Nazionale iraniana alla protesta delle donne: il gesto durante l'inno – Il ...

