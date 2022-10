Maglie ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Se Meloni si accorderà con l’opposizione? Spero di no, si prenda le sue responsabilità” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Meloni si accorderà con l’opposizione? Spero di no, io sono favorevole alla linea del ‘chi vince prende tutto’ perché si deve anche prendere le responsabilità”. Così la giornalista Maria Giovanna Maglie ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito della possibilità che la leader di Fratelli d’Italia offra la presidenza di una delle Camere all’opposizione per affrontare insieme i problemi di quello che si prospetta come un autunno molto caldo. Stiamo attenti a dire: ‘Prendiamo i tecnici, non diamo fastidio all’Europa’. Perché, siccome questo consenso oggi è volatile, come lo hanno perso tutti gli altri, lo perde rapidamente anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “sicondi no, io sono favorevole alla linea del ‘chi vince prende tutto’ perché si deve anche prendere le”. Così la giornalista Maria Giovannaospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, a proposito della possibilità che la leader di Fratelli d’Italia offra la presidenza di una delle Camere alper affrontare insieme i problemi di quello che si prospetta come un autunno molto caldo. Stiamo attenti a dire: ‘Prendiamo i tecnici, non diamo fastidio all’Europa’. Perché, siccome questo consenso oggi è volatile, come lo hanno perso tutti gli altri, lo perde rapidamente anche la ...

