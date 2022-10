Madonna di Fatima a Saronno da oggi fino al 9 ottobre (Di sabato 1 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Madonna di Fatima a Saronno con l’elicottero Arriva questo pomeriggio a Saronno la statua della Madonna di Fatima. Un evento religioso atteso da tutto il decanato, che ha organizzato una serie di appuntamenti. L’arrivo è previsto alle 16 in elicottero con atterraggio nel cortile del collegio Castelli, di fronte al Santuario della Beata Vergine ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 1 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladicon l’elicottero Arriva questo pomeriggio ala statua delladi. Un evento religioso atteso da tutto il decanato, che ha organizzato una serie di appuntamenti. L’arrivo è previsto alle 16 in elicottero con atterraggio nel cortile del collegio Castelli, di fronte al Santuario della Beata Vergine ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ri_Vanda : @chetempochefa @fabfazio Stessa minestra da 20 anni....@fabfazio troppo lecchino e servile, intervistando certi ill… - ilSaronno : Saronno, oggi arriva in elicottero la statua della Madonna di Fatima: diretta - KattInForma : La Madonna a suor Lucia di Fatima: che cosa raccomandò di urgente? - Fabiomass65 : @inter_nauta_me Fa le apparizioni come la Madonna di Fatima, quindi dobbiamo solo aspettare e guardare in cielo...?? - ilSaronno : Madonna di Fatima a Saronno, il programma completo: dall’arrivo in elicottero a messe e processioni -