L’unica cosa di sinistra che resta all’Italia è la carezza di Mario Rui

Dopo una settimana di pioggia e vento l'Italia apprende che L'unica cosa di sinistra che gli resta è la carezza di Mario Rui sul ciuffo nero del colosso d'ebano…"Che asciugava il mare. Che voleva vivere, volare. Che toglieva il fiato…" Sabato Pomeriggio Uomo contro uomo, lucchetti in mano da attaccare alle gambe ma Jack ha la chiave e spalanca il corridoio per far correre cinquanta metri Zambo e, come nelle peggiore partite online di Fifa, entrare in porta col pallone. 6-12 Z-ambo sulla ruota di Napoli Palla incollata, testa alta, gambe rapide. Fino a quel momento innocua come una qualunque strada in periferia di Napoli prima di una forte pioggia poi appare, dal nulla contrae il respiro e disegna nuvole danzanti. Kvara è l'uovo che regge il Castello… Terno piazzato, bancolotti felici ...

