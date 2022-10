Lotta al Tumore al Seno, torna la manifestazione ‘Bicinrosa’ a Roma (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma – torna il Mese Internazionale della Prevenzione e la Lotta del Tumore al Seno e torna anche ‘Bicinrosa – Nessuno perde, tutti vincono’, la manifestazione promossa e organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma con la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e di Europe Direct Roma Innovazione, il patrocinio della Regione Lazio, il supporto organizzativo di ASD Ciclismo Lazio, TiburTeam e Lime e il supporto di Dimensione suono soft, StudioArch e AbbVie. (clicca per ingrandire) Domani 2 ottobre alle ore 10 partirà la carovana delle biciclette, insieme ai medici e ai pazienti dell’eccellente nosocomio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022)il Mese Internazionale della Prevenzione e ladelalanche ‘Bicinrosa – Nessuno perde, tutti vincono’, lapromossa e organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio Medico dicon la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico diOnlus e di Europe DirectInnovazione, il patrocinio della Regione Lazio, il supporto organizzativo di ASD Ciclismo Lazio, TiburTeam e Lime e il supporto di Dimensione suono soft, StudioArch e AbbVie. (clicca per ingrandire) Domani 2 ottobre alle ore 10 partirà la carovana delle biciclette, insieme ai medici e ai pazienti dell’eccellente nosocomio ...

SwimSwam_Italia : L’Italsincro Scende In Campo Per La Lotta Al Tumore Al Seno - PiacenzaPress : Lo splendido gesto dei Giovanissimi del CarpanetoChero: vincono a una lotteria e regalano il premio a un bimbo che… - desii_cynthia : RT @DarioNardella: Siete pronti per @Corrilavita? Già oltre 30mila iscrizioni per questa bellissima corsa di solidarietà. Insieme sosteniam… - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: Siete pronti per @Corrilavita? Già oltre 30mila iscrizioni per questa bellissima corsa di solidarietà. Insieme sosteniam… - Corrilavita : RT @DarioNardella: Siete pronti per @Corrilavita? Già oltre 30mila iscrizioni per questa bellissima corsa di solidarietà. Insieme sosteniam… -