L’oro non funziona più come bene rifugio: ecco perché (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’oro è da sempre considerato il bene rifugio per eccellenza, insieme al dollaro, allo yen, al franco svizzero o al Bund tedesco, ma oggi sta perdendo parte del suo grande valore. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, L’oro è schizzato sopra i 2mila dollari l’oncia con una reazione tipica da scenario risk off, riavvicinando i suoi massimi storici toccati nel pieno della pandemia da Covid-19. Nelle fasi di recessione economica e di forte instabilità dei prezzi la domanda di beni rifugio aumenta proprio per rispondere alle esigenze di protezione. Tra tutti i beni rifugio, L’oro è quello considerato più sicuro. Ma, come spiega Money.it, nonostante il contesto che viviamo L’oro denominato in dollari è crollato di oltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) –è da sempre considerato ilper eccellenza, insieme al dollaro, allo yen, al franco svizzero o al Bund tedesco, ma oggi sta perdendo parte del suo grande valore. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina,è schizzato sopra i 2mila dollari l’oncia con una reazione tipica da scenario risk off, riavvicinando i suoi massimi storici toccati nel pieno della pandemia da Covid-19. Nelle fasi di recessione economica e di forte instabilità dei prezzi la domanda di beniaumenta proprio per rispondere alle esigenze di protezione. Tra tutti i beniè quello considerato più sicuro. Ma,spiega Money.it, nonostante il contesto che viviamodenominato in dollari è crollato di oltre ...

angiuoniluigi : RT @novasocialnews: L'oro non funziona più come bene rifugio: ecco perché - novasocialnews : L'oro non funziona più come bene rifugio: ecco perché - telodogratis : L’oro non funziona più come bene rifugio: ecco perché - hopidopi5 : @dwaekkiix Tra l'altro senza sapere che era ed è un ottimo giocatore oltre che un appassionato. Io non dico che si… - insalatinaa : questo solo per dire che sicuramente ha ragione marco ma non prendiamo tutto per oro colato poiché una visione a 36… -