L'Occidente condanna l'annessione della Russia delle regioni ucraine (Di sabato 1 ottobre 2022) L'Occidente condanna con fermezza l'annessione delle quattro regioni ucraine da parte della Russia. I Paesi occidentali hanno affermato che non riconosceranno mai l'annessione. L'Occidente condanna l'annessione delle regioni ucraine alla Russia L'Occidente ha condannato la decisione del presidente russo Vladimir Putin di annettere alla Russia quattro regioni dell'Ucraina. I ministri degli Esteri del G7 hanno

