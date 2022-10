Lo strappo di Bossi | “Nasce il Comitato Nord” Meloni vede Berlusconi | nuovo esecutivo in tre settimane Lega | “Sarà la legislatura dell’autonomia regionale”

Agenzia_Ansa : Lo 'strappo' di Bossi, nella Lega nasce la corrente del Nord. Le adesioni al progetto del Senatur sono già aperte… - repubblica : Lo 'strappo' di Bossi: nasce il Comitato Nord, la prima corrente della Lega che fondò vent'anni fa - MediasetTgcom24 : Lega: 'Questa sarà la legislatura che attuerà l'autonomia' | Arriva lo 'strappo' di Bossi: nasce il Comitato Nord… - NuovoSud : Lega, lo strappo di Bossi: nasce la corrente del Nord - Giovann39016324 : RT @ilmessaggeroit: Bossi torna in campo, strappo con la Lega: «Nasce il Comitato Nord». Mobilitazione dei dissidenti -

All'interno del Carroccio si consuma però unostorico , con il fondatore Umbertoche 'torna alle origini' e lancia la sfida di un Comitato Nord , per una nuova Lega che punta 'a ...Nasce la corrente "nordista" della Lega, a battezzarla è Umberto. Una vera corrente che agirà dentro il partito ma che ha anche il sapore di uno "" dalla leadership di Matteo Salvini , si ragiona in alcuni ambienti leghisti che confermano l'iniziativa.La corrente "nordista" di Bossi agirà dentro il partito, ponendosi di fatto su un binario parallelo a quello della leadership di Matteo Salvini. Le adesioni sono già aperte in Lombardia e Veneto ...Prima bocciato, poi riammesso dopo i riconteggi. Neanche una settimana dopo Umberto Bossi, fresco di elezione a parlamentare, una volta terminato con una serie di disguidi il lavoro del Viminale sulle ...