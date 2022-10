Lo sguardo di Agostino è un buon antidoto alla superbia del secolarismo (Di sabato 1 ottobre 2022) Chiunque abbia interesse al ruolo e alla funzione della fede in un mondo secolarizzato farebbe bene a leggersi questo libro di Marcello Pera in uscita da Morcelliana: Lo sguardo della caduta. Agostino e la superbia del secolarismo. I limiti della ragione, la giustificazione delle norme morali, il rapporto della religione con la politica, l’uso della forza in materia religiosa, la natura e la pratica della conoscenza scientifica: tutto viene vagliato in questa “conversazione” con Agostino, un gigante del pensiero occidentale trovatosi a vivere a pensare in un’epoca simile alla nostra quanto a presunzione di poter raggiungere il bene e la felicità, nonché uno stato ottimo, grazie alla sola umana ragione. La superbia è non a caso il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Chiunque abbia interesse al ruolo efunzione della fede in un mondo secolarizzato farebbe bene a leggersi questo libro di Marcello Pera in uscita da Morcelliana: Lodella caduta.e ladel. I limiti della ragione, la giustificazione delle norme morali, il rapporto della religione con la politica, l’uso della forza in materia religiosa, la natura e la pratica della conoscenza scientifica: tutto viene vagliato in questa “conversazione” con, un gigante del pensiero occidentale trovatosi a vivere a pensare in un’epoca similenostra quanto a presunzione di poter raggiungere il bene e la felicità, nonché uno stato ottimo, graziesola umana ragione. Laè non a caso il ...

