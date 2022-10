melvnisblueyes : dopo aver visto liverpool-brighton eccomi qua pronto a vedere #InterRoma sempre e solo qualità ?? -

Calciomercato.com

Napoli - Victor Osimhen è infortunato da Napoli -e ora èa tornare. Le sue condizioni sono in miglioramento e presto potrebbe tornare in campo. Da Dazn arrivano le ultime notizie sul rientro di Osimhen . Infatti, secondo i colleghi, ...... conveniva puntare sul giocatore delpiuttosto che su Belotti , svincolato e forse in ... Pobega era giàdopo l'esperienza al Pordenone in B e poi in A con lo Spezia, ma è stato ... Liverpool: pronto l'assalto al 'nuovo Haaland' | Mercato L'edizione di Tuttosport di questa mattina propone un approfondimento sulle parole pronunciate da Gerry Cardinale a Londra nei giorni scorsi a margine della Leaders Week e ...Nel pomeriggio di Premier League il Liverpool affronterà il Brighton, che avrà in panchina un nuovo esordiente, Roberto De Zerbi, pronto alla sua prima partita da allenatore in Inghilterra.