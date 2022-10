LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: warm-up e gara, Mondiale ad un bivio per Bagnaia e Quartararo (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il warm-up e il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Buriram sarà una domenica molto intensa nella quale i piloti lavoreranno alacremente per arrivare al meglio possibile alla corsa domenicale. Nella classe regina il tema principale sarà il confronto tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha sembra avere un feeling migliore con la M1 rispetto agli appuntamenti precedenti e potrebbe davvero contendere il successo a Pecco in questo round ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il-up e il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladel-up e del GP della, 17° round deldi. Sul circuito di Buriram sarà una domenica molto intensa nella quale i piloti lavoreranno alacremente per arrivare al meglio possibile alla corsa domenicale. Nella classe regina il tema principale sarà il confronto tra Fabioe Francesco. Il francese della Yamaha sembra avere un feeling migliore con la M1 rispetto agli appuntamenti precedenti e potrebbe davvero contendere il successo a Pecco in questo round ...

lenathyllman : @VR46RacingTeam @MotoGP @VRRidersAcademy @_Nicco23 @FIM_live @MooneyGroup Forza Nicco ?????? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? A Buriram è il momento delle qualifiche ?? La lotta per la pole dalle 10.05 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 LIVE… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez è il migliore del Q1 Con lui nel Q2 Oliveira, che beffa nel finale A. Espargaró LIVE ? - gponedotcom : VIDEO - Fabio scatterà 4° domani, ma è letteralmente circondato dai rivali in sella alle Rosse. Grande pole di Bezz… - jmarine : Bezzecchi grabs pole, Bagnaia on front row for Thai MotoGP -