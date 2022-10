LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Bagnaia tredicesimo nella FP4, Zarco in testa (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 09.51 1:31.316 per Bagnaia che resta in 13ma posizione. 09.50 Bagnaia scivolato in 13ma posizione a 0.542 dalla vetta. 09.49 Qualche problemino per Bagnaia che forse ha sul posteriore in termini di grip. Il piemontese torna in pista e vedremo i riscontri. 09.48 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 5 J. Zarco 1:30.830 2 43 J. MILLER +0.109 3 72 M. BEZZECCHI +0.131 4 89 J. MARTIN +0.225 5 21 F. MORBIDELLI +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.282 7 23 E. BASTIANINI +0.391 8 88 M. OLIVEIRA +0.447 9 42 A. RINS +0.455 10 35 C. CRUTCHLOW +0.468 09.46 Marquez ci ha subito risposto e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO 09.51 1:31.316 perche resta in 13ma posizione. 09.50scivolato in 13ma posizione a 0.542 dalla vetta. 09.49 Qualche problemino perche forse ha sul posteriore in termini di grip. Il piemontese torna in pista e vedremo i riscontri. 09.48 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 5 J.1:30.830 2 43 J. MILLER +0.109 3 72 M. BEZZECCHI +0.131 4 89 J. MARTIN +0.225 5 21 F. MORBIDELLI +0.272 6 20 F. QUARTARARO +0.282 7 23 E. BASTIANINI +0.391 8 88 M. OIRA +0.447 9 42 A. RINS +0.455 10 35 C. CRUTCHLOW +0.468 09.46 Marquez ci ha subito risposto e ...

