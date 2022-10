LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: alle 5.40 il warm-up, gara dalle 10.00. Orario TV8 (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario gara IN CHIARO SU TV8 Come seguire il warm-up e il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP della Thailandia, 17° round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Buriram sarà una domenica molto intensa nella quale i piloti lavoreranno alacremente per arrivare al meglio possibile alla corsa domenicale. Nella classe regina il tema principale sarà il confronto tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha sembra avere un feeling migliore con la M1 rispetto agli appuntamenti precedenti e potrebbe davvero contendere il successo a Pecco in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN CHIARO SU TV8 Come seguire il-up e il GP in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladel-up e del GP della, 17° round del Mondialedi. Sul circuito di Buriram sarà una domenica molto intensa nella quale i piloti lavoreranno alacremente per arrivare al meglio possibile alla corsa domenicale. Nella classe regina il tema principale sarà il confronto tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha sembra avere un feeling migliore con la M1 rispetto agli appuntamenti precedenti e potrebbe davvero contendere il successo a Pecco in ...

gponedotcom : Bezzecchi scatta dalla pole per la prima volta, Martìn e Bagnaia completano la prima fila. Quartararo dovrà difende… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Thailandia 2022 in DIRETTA: warm-up e gara Mondiale ad un bivio per Bagnaia e Quartararo - #MotoGP… - lenathyllman : @VR46RacingTeam @MotoGP @VRRidersAcademy @_Nicco23 @FIM_live @MooneyGroup Forza Nicco ?????? - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? A Buriram è il momento delle qualifiche ?? La lotta per la pole dalle 10.05 LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 LIVE… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez è il migliore del Q1 Con lui nel Q2 Oliveira, che beffa nel finale A. Espargaró LIVE ? -