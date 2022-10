LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: accesso alla Q2 per Bagnaia, Bastianini, Bezzecchi e Marini. Out Marquez ed Espargaró (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.44 Continuano le difficoltà per la Aprilia, da capire se riusciranno a risolverle in tempo per le qualifiche o se anche in questa occasione avranno problemi; non paga la strategia di Marc Marquez, che ha dato il massimo nella giornata di ieri per essere tra i primi 10 (dato che queste FP3 si sarebbero dovute svolgere su circuito bagnato dalla pioggia), ma è il primo degli esclusi per l’accesso diretto alla Q2. 6.41 Per quanto riguarda invece gli altri piloti azzurri, 13° Franco Morbidelli, 17° Fabio Di Giannantonio e 24esimo Danilo Petrucci. 6.38 Il primo degli esclusi è Marc Marquez, undicesimo; passeranno dalla Q1 anche i due piloti della Aprilia, Aleix Espargaró (13°) e Maverick Viñales ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.44 Continuano le difficoltà per la Aprilia, da capire se riusciranno a risolverle in tempo per le qualifiche o se anche in questa occasione avranno problemi; non paga la strategia di Marc, che ha dato il massimo nella giornata di ieri per essere tra i primi 10 (dato che queste FP3 si sarebbero dovute svolgere su circuito bagnato dpioggia), ma è il primo degli esclusi per l’direttoQ2. 6.41 Per quanto riguarda invece gli altri piloti azzurri, 13° Franco Morbidelli, 17° Fabio Di Giannantonio e 24esimo Danilo Petrucci. 6.38 Il primo degli esclusi è Marc, undicesimo; passeranno dQ1 anche i due piloti della Aprilia, Aleix(13°) e Maverick Viñales ...

