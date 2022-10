LIVE Moto3 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | inizia la Q2 | Foggia cerca la pole

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.03 Attendiamo i primi riscontri cronometrici in quel di Buriram. Oncu è l’unico che sta girando senza scia. 8.00 Bandiera verde! Occhi puntati su Dennische in mattinata ha fatto il nuovo record della pista.la Q2! 7.57 Siamo pronti per una Q2 da non perdere. Attenzione alle scie, nuovamente fondamentali in una pista che presenta due importanti rettilinei all’inizio. 7.54 I tempi della Q1. 1 20 L. FELLON 1:42.813 2 28 I. GUEVARA +0.113 3 72 T. FURUSATO +0.167 4 44 D. MUÑOZ +0.179 5 31 A. FERNANDEZ +0.321 6 11 S. GARCIA +0.327 7 23 E. BARTOLINI +0.402 8 19 S. OGDEN +0.440 9 99 C. TATAY +0.595 10 43 X. ARTIGAS +0.760 7.51 ELIMINATO GARCIA! 20° posto sulla ...