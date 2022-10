LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Uran, Valverde e Pozzovivo si riportano su Pogacar e Mas! Sarà spettacolo sull’ultima salita (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Pogacar PROVA A RILANCIARE L’AZIONE! 16.14 MAS SE NE VA! Il maiorchino è ora sulla curva più dura! 16.13 Più in difficoltà Uran e Valverde. Fortunato potrebbe rientrare su di loro. 16.13 Lo spagnolo ha preso qualche metro di vantaggio! Pogacar insegue insieme a Pozzovivo! 16.13 ATTACCA ENRIC Mas! 16.12 Da dietro prova a rilanciare di nuovo l’azione Fortunato! 16.12 CI SIAMO! INIZIA L’ULTIMA E DECISIVA ASCESA! 16.11 Valverde tira per Mas sull’ultimo tratto di pianura. Si vede l’Arco del Meloncello! 16.11 RIPRESI! In testa dunque un quintetto in vista dell’ultima salita! Tadej Pogacar, Enric Mas, Alejandro Valverde, Domenico ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14PROVA A RILANCIARE L’AZIONE! 16.14 MAS SE NE VA! Il maiorchino è ora sulla curva più dura! 16.13 Più in difficoltà. Fortunato potrebbe rientrare su di loro. 16.13 Lo spagnolo ha preso qualche metro di vantaggio!insegue insieme a! 16.13 ATTACCA ENRIC16.12 Da dietro prova a rilanciare di nuovo l’azione Fortunato! 16.12 CI SIAMO! INIZIA L’ULTIMA E DECISIVA ASCESA! 16.11tira per Mas sull’ultimo tratto di pianura. Si vede l’Arco del Meloncello! 16.11 RIPRESI! In testa dunque un quintetto in vista dell’ultima! Tadej, Enric Mas, Alejandro, Domenico ...

