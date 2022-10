LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: rimangono in quattro avanti, si stacca Guarneri (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Continuano ad andare d’accordo Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). Gruppo a 2’25”. 14.22 Si stacca anche Rick Pluimers (Jumbo-Visma), rimangono in due in vetta. 14.19 Ora l’azzurro sta perdendo sempre più margine da Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert), nel tratto più difficile della salita è segnalato a 48”. 14.17 Guarnieri prova a resistere, è a 12” dal terzetto di testa. Meens si è staccato dall’italiano. 14.14 2’52” il ritardo del gruppo ai piedi della salita. 14.11 Sulle prime rampe, perdono contatto Johan Meens (Bingoal Pauwels) e Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ). rimangono in quattro in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Continuano ad andare d’accordo Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). Gruppo a 2’25”. 14.22 Sianche Rick Pluimers (Jumbo-Visma),in due in vetta. 14.19 Ora l’azzurro sta perdendo sempre più margine da Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert), nel tratto più difficile della salita è segnalato a 48”. 14.17 Guarnieri prova a resistere, è a 12” dal terzetto di testa. Meens si èto dall’italiano. 14.14 2’52” il ritardo del gruppo ai piedi della salita. 14.11 Sulle prime rampe, perdono contatto Johan Meens (Bingoal Pauwels) e Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ).inin ...

