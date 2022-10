LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Guarnieri e altri quattro in fuga, fra poco si sale sulla Medelana (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Fra sei chilometri inizierà la scalata della Medelana. 13.58 Mancano ora 85 chilometri al traguardo. C’è la Ineos-Grenadiers a fare l’andatura in gruppo. 13.55 Il gruppo ha guadagnato ancora qualcosina, segnalato adesso a 2’30”. 13.52 Concluso il tratto in discesa per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 13.49 Il plotone non vorrà recuperare i primi cinque troppo in fretta, le scintille potranno iniziare quando si entrerà nel circuito finale con le cinque ascese del San Luca. 13.46 Si vede la Movistar in testa al plotone. In effetti, sia Enric Mas che Alejandro Valverde hanno dimostrato di essere in buona forma durante la Coppa ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Fra sei chilometri inizierà la scalata della. 13.58 Mancano ora 85 chilometri al traguardo. C’è la Ineos-Grenadiers a fare l’andatura in gruppo. 13.55 Il gruppo ha guadagnato ancora qualcosina, segnalato adesso a 2’30”. 13.52 Concluso il tratto in discesa per Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Rick Pluimers (Jumbo-Visma), Johan Meens (Bingoal Pauwels), Jacopo(Groupama-FDJ) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert). 13.49 Il plotone non vorrà recuperare i primi cinque troppo in fretta, le scintille potranno iniziare quando si entrerà nel circuito finale con le cinque ascese del San Luca. 13.46 Si vede la Movistar in testa al plotone. In effetti, sia Enric Mas che Alejandro Valverde hanno dimostrato di essere in buona forma durante la Coppa ...

zazoomblog : LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: cinque all’attacco c’è Guarnieri. Gruppo a 6? - #dell’Emilia #DIRETTA:… - Laura81415440 : @mengonimarco Non potendo essere presente ai tuoi live questo giro, purtroppo ??????, mi accontento di ascoltare tutto… - nejra_bajric : RT @Silvy16244600: Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? - Silvy16244600 : Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? -