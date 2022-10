LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Geoghegan Hart e De Marchi si lanciano all’attacco! San Luca da percorrere ancora tre volte (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Come ampiamente previsto molla Kobe Goossens. Majka sta riportando il gruppo sui tre attaccanti. De Marchi prova a rilanciare, ricordiamo che lui qui ha vinto nel 2018. 15.43 Inizia la terza scalata al San Luca! In testa Tao Geoghegan Hart (INEOS), Alessandro De Marchi (Israel), Kobe Goossens (Intermarché) e Pierre Latour (TotalEnergies). Il gruppo è molto vicino. 15.41 Raggiunto immediatamente Goossens. Si forma dunque un quartetto in testa alla corsa sulla discesa. 15.40 Si lancia all’attacco Tao Geoghegan Hart! Con lui Pierre Latour ed il nostro Alessandro De Marchi! 15.38 25 km al traguardo! 15.38 Goossens porta a termine anche la breve rampa del Monte Albano e si ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Come ampiamente previsto molla Kobe Goossens. Majka sta riportando il gruppo sui tre attaccanti. Deprova a rilanciare, ricordiamo che lui qui ha vinto nel 2018. 15.43 Inizia la terza scalata al San! In testa Tao(INEOS), Alessandro De(Israel), Kobe Goossens (Intermarché) e Pierre Latour (TotalEnergies). Il gruppo è molto vicino. 15.41 Raggiunto immediatamente Goossens. Si forma dunque un quartetto in testa alla corsa sulla discesa. 15.40 Si lancia all’attacco Tao! Con lui Pierre Latour ed il nostro Alessandro De! 15.38 25 km al traguardo! 15.38 Goossens porta a termine anche la breve rampa del Monte Albano e si ...

