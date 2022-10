LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: Enric Mas stronca Pogacar sul San Luca! Splendido terzo posto per Pozzovivo (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per aver seguito con noi questa splendida edizione di una delle corse più amate e spettacolari del panorama internazionale. Alla prossima! 16.24 Di seguito la top10 al traguardo: Enric Mas (Movistar) Tadej Pogacar (UAE) Domenico Pozzovivo (Intermarché) Alejandro Valverde (Movistar) Rigoberto Uran (EF) Lorenzo Fortunato (Eolo) Ruben Fernandez (Cofidis) Rudy Molard (FDJ) Davide Formolo (UAE) Michael Storer (FDJ) 16.22 Sesto al traguardo un ottimo Lorenzo Fortunato. Anche Formolo chiude in top10, al nono posto. 16.21 Sesta vittoria in carriera per Enric Mas, la prima in una corsa di un giorno. Finalmente ha trovato la giornata giusta il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 La nostratermina qui. Grazie per aver seguito con noi questa splendida edizione di una delle corse più amate e spettacolari del panorama internazionale. Alla prossima! 16.24 Di seguito la top10 al traguardo:Mas (Movistar) Tadej(UAE) Domenico(Intermarché) Alejandro Valverde (Movistar) Rigoberto Uran (EF) Lorenzo Fortunato (Eolo) Ruben Fernandez (Cofidis) Rudy Molard (FDJ) Davide Formolo (UAE) Michael Storer (FDJ) 16.22 Sesto al traguardo un ottimo Lorenzo Fortunato. Anche Formolo chiude in top10, al nono. 16.21 Sesta vittoria in carriera perMas, la prima in una corsa di un giorno. Finalmente ha trovato la giornata giusta il ...

watsonperiodo : Mi ci metto in prima persona perché anche io ogni tanto giro canale per vedere il live o la prima serata il lunedì… - zazoomblog : LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: cinque all’attacco c’è Guarnieri. Gruppo a 6? - #dell’Emilia #DIRETTA:… - Laura81415440 : @mengonimarco Non potendo essere presente ai tuoi live questo giro, purtroppo ??????, mi accontento di ascoltare tutto… - nejra_bajric : RT @Silvy16244600: Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? - Silvy16244600 : Io in giro per città..chat con mi figlio + live run ahahaha solo un ARMY lo fa ?? -