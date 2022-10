LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: 10 km al traguardo, la UAE controlla, Pozzovivo e Fortunato nel gruppo di testa (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 MAS PROVA AD ALLUNGARE! Pogacar deve faticare per stare con lui! Finisce la salita, inizia l’ultimo Giro! 16.02 I due battuti degli ultimi Grandi Giri hanno fatto la differenza! Pogacar e Mas hanno mostrato la loro superiorità! 16.01 Ci prova Pozzovivo, ma Mas e Pogacar se ne vanno! 16.01 Ecco che allunga proprio lo sloveno! Enric Mas gli balza subito a ruota! 16.01 ATTACCA Fortunato! Lo segue Pogacar! 16.00 Risalgono posizioni Fortunato e Pozzovivo. Ecco che il gruppo passa per le curve più dure della salita. 15.59 10 KM AL traguardo! 15.58 Pedala molto bene anche Ruben Fernandez della Cofidis. L’andatura di Ulissi continua a selezionare il gruppo! 15.57 INIZIA LA ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.03 MAS PROVA AD ALLUNGARE! Pogacar deve faticare per stare con lui! Finisce la salita, inizia l’ultimo! 16.02 I due battuti degli ultimi Grandi Giri hanno fatto la differenza! Pogacar e Mas hanno mostrato la loro superiorità! 16.01 Ci prova, ma Mas e Pogacar se ne vanno! 16.01 Ecco che allunga proprio lo sloveno! Enric Mas gli balza subito a ruota! 16.01 ATTACCA! Lo segue Pogacar! 16.00 Risalgono posizioni. Ecco che ilpassa per le curve più dure della salita. 15.59 10 KM AL! 15.58 Pedala molto bene anche Ruben Fernandez della Cofidis. L’andatura di Ulissi continua a selezionare il! 15.57 INIZIA LA ...

