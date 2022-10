LIVE F1 | GP Singapore 2022 in DIRETTA | qualifiche alle 15 00 | meteo incerto a Marina Bay

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 Dopo una FP3 bagnata, ledovrebbero svolgersi su pista asciutta a meno di un nuovo scroscio di pioggia. Questo rimetterebbe in gioco le Mercedes, abbastanza competitive ieri nel time-attack ed in crisi oggi con l’acqua. 14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelleper il GP di, diciassettesimo e sestultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. ORARIOGPF1 SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 13.1515.00 il via della Q1 del GP di. La Ferrari insegue la pole-position contro la Red Bull dell’olandese Max ...