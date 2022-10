LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, Ferrari in pole! Leclerc sicuro: “Possiamo vincere!” (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA GP Singapore 2022 SU TV8 (DOMENICA 2 OTTOBRE) LA griglia DI partenza DEL GP DI Singapore 2022 DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc SUONA LA CARICA: “Possiamo vincere!” FERNANDO ALONSO: “SOGNO IL PODIO. E SE LA GARA SARÀ BAGNATA…” 16.12 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la DIRETTA di un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nona pole stagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles Leclerc, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA GPSU TV8 (DOMENICA 2 OTTOBRE) LADIDEL GP DIDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLESSUONA LA CARICA: “” FERNANDO ALONSO: “SOGNO IL PODIO. E SE LA GARA SARÀ BAGNATA…” 16.12 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per ladi un Gran Premio che si preannuncia spettacolare! 16.10 Nona pole stagionale e 18ma in carriera in Formula Uno per Charles, che domani proverà ad interrompere la striscia vincente di Verstappen per regalare finalmente una ...

