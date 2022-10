(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, le(4-3-3): Marcone; M. Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Matera, Casarini, Franco; Ceccarelli, Trotta, Russo. A disp.: Pane, Rizzo, Tito, Garetto, Gambale, Murano, Maisto, Illanes, Zanandrea, Micovschi. All.: Taurino.(4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Legittimo, Girasole, Rillo; Steffè, Del Pinto, Talia; Emmausso, Caturano, Del Sole. A disp.: Alastra, Celesia, Sandri, Di Grazia, Armini, P. Ricciardi, Polito, Belloni, Laaribi, Logoluso, Verrengia, Masella, Schimmenti, Volpe. All.: Siviglia. Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Ricciardi di Ancona e Bianchini di Perugia. Quarto uomo: Vergaro di Bari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la Reggiana risale!score Nel girone B invece la ... cioè Audace Cerignola Gelbison,Potenza, Crotone Juve Stabia, Pescara Monterosi Tuscia, ...Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove l'ha ottenuto 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte realizzando 3 gol e subendone 5 . Il Potenza ha ottenuto invece 0 vittorie, 5 pareggi e 0 ... LIVE/ Avellino-Potenza, le formazioni ufficiali Primo dentro o fuori della stagione per l'Avellino di mister Taurino impegnato contro il Potenza di mister Siviglia ...QUI AVELLINO – Taurino recupera sia Ceccarelli che Russo in avanti e con Trotta dovrebbero partire dal primo minuto. Si rivede in difesa Zanandrea esterno con Ricciardi mentre i centrali sono Moretti ...