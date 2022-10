L' India lancia le reti 5G di nuova generazione

(Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Il primo ministrono Narendra Modi hato, nel corso dell'Mobile Congress 2022 aDelhi, i servizi 5G in, definendolo un "passo verso laera". Modi ha effettuato la prima videochiamata 5G agli studenti delle scuole per dimostrare l'uso del servizio nell'istruzione, ha interagito con l'ologramma di uno studente e con i lavoratori di un tunnel. “Il 5G è l'inizio di uno spazio infinito di opportunità”, soprattutto per i giovani del Paese, ha detto. "Questo evento sarà inciso nella storia", ha aggiunto. Secondo il governo diDelhi, il lancio del 5G avverrà in città selezionate e coprirà l'intero paese nell'arco di due anni. Ad occuparsi dell'attuazione del piano del governo saranno le società IT del paese, quei vettori che ...

AGI - Agenzia Italia

