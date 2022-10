Limatola | le ‘politiche’ hanno ribaltato le ‘amministrative’ ed aperto le riflessioni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’eco delle elezioni non si è ancora spenta. Il risultato del centrodestra è un segnale che, in molti comuni del Sannio, ha rappresentato un argomento di discussione e analisi. La sconfitta del gruppo di Noi di Centro in tanti comuni, anche di rilievo, leggasi Ceppaloni in primis, in favore dell’antagonista Rubano, rappresenta un segnale che deve far riflettere. Tra questi comuni c’èche rappresenta certamente un caso particolare. Si tratta del centro nel quale il sindaco Parisi, affiancato in campagna elettorale da Sandra Lonardo e Clemente Mastella, ha letteralmente spazzato via la concorrenza di Massimiliano Marotta con un distacco abissale. Insomma la popolazione aveva dato un segnale importante di una vicinanza a quell’idea politica, appoggiandola pienamente. Un legame forte, tanto che lo stesso ...