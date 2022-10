L'ignoranza dilaga sul peculiare materialismo cristiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Sant’Agostino, come hai scritto nella “Città di Dio” la vera cultura è nella nostra religione, e quaggiù intorno alla nostra religione regna l’incultura totale, l’ignoranza assoluta. Le università sfornano saccenti, non sapienti. Quando si parla di cristianesimo i più impreparati sono i laureati. Due esempi freschi freschi. Una laureata in filosofia (lei è una donna e io sono un gentiluomo, non faccio il nome) che mi chiede se essendo cattolico posso mangiare aragoste. Ignara dell’abolizione voluta da Gesù in persona dei tabù alimentari ebraici (Vangelo di Marco 7,14-19), oltre che della mia passione per i crostacei (preferibilmente crudi). Un laureato in giurisprudenza (è un uomo e faccio il nome: Carlo Calenda) che ironizza sul mio scrivere al contempo di messe e gastronomia. Ignaro del peculiare materialismo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Sant’Agostino, come hai scritto nella “Città di Dio” la vera cultura è nella nostra religione, e quaggiù intorno alla nostra religione regna l’incultura totale, l’assoluta. Le università sfornano saccenti, non sapienti. Quando si parla di cristianesimo i più impreparati sono i laureati. Due esempi freschi freschi. Una laureata in filosofia (lei è una donna e io sono un gentiluomo, non faccio il nome) che mi chiede se essendo cattolico posso mangiare aragoste. Ignara dell’abolizione voluta da Gesù in persona dei tabù alimentari ebraici (Vangelo di Marco 7,14-19), oltre che della mia passione per i crostacei (preferibilmente crudi). Un laureato in giurisprudenza (è un uomo e faccio il nome: Carlo Calenda) che ironizza sul mio scrivere al contempo di messe e gastronomia. Ignaro del...

mamabuange : @Frances75353925 @Elettra03125933 Erba dei pezzenti? Ma. Una volta. Adesso per tutta l’ignoranza che dilaga io dire… - gattarainside : RT @X8blue_moon8X: Mi fa incazzare questa ignoranza. Che chiamassero uno psicologo/psichiatra che spieghi loro cosa sono le malattie mental… - TosettoDomenico : C'è molta ignoranza che dilaga, purtroppo gli Italiani o non capiscono o non vogliono capire ed agiscono come gli s… - Spatasvrailer : L'ignoranza dilaga...il problema è che sta gente spreca dell'importante ossigeno, ma ancor peggio può votare!!! - X8blue_moon8X : Mi fa incazzare questa ignoranza. Che chiamassero uno psicologo/psichiatra che spieghi loro cosa sono le malattie m… -