(Di sabato 1 ottobre 2022) Elena Travaglia, exdie mamma di suo figlio Filippo, è voluta intervenire dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip,ndoper il sostegno che ha offerto al mental coach.di: “” Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

BITCHYFit : L’ex moglie di Marco Bellavia dice la sua sul ritiro - iwantoeatyourp : RT @itsmc17: L’ex moglie di Marco e mamma del figlio che scrive questo post e ringrazia Antonella. ???? #gfvip - yirite6421 : RT @Vale41229116: l'ex moglie di Marco che scrive questo post per ringraziare Antonella ???? #gfvip - dinatalemsocc : RT @blogtivvu: L’ex moglie di Marco Bellavia interviene: “Vergogna!”, poi ringrazia Antonella Fiordelisi - BorrelliGiulio : RT @itsmc17: L’ex moglie di Marco e mamma del figlio che scrive questo post e ringrazia Antonella. ???? #gfvip -

