Letta rivendica l’orgoglio Pd per stoppare “opa ostile”

ROMA – Enrico Letta rivendica l'orgoglio Pd e scrive agli iscritti per ribadire che il partito è "vivo" e che, anzi, tocca proprio ai democratici "la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra". Una precisazione che il segretario aveva preparato già da giorni, non nasce dopo i vari appelli a sciogliere il partito apparsi stamattina

