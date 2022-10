Leclerc, ancora pole a Singapore ma Verstappen... roba mai vista all'ultima curva (Di sabato 1 ottobre 2022) È ancora pole position di Charles Leclerc. La nona in stagione per il pilota monegasco, che però finora non è riuscito quasi mai a completare il lavoro in gara, spesso per colpe non sue ma per sfortuna e soprattutto errori del muretto Ferrari. La speranza a Maranello è che almeno a Singapore le cose vadano diversamente, anche perché il principale rivale di Charles si è clamorosamente dovuto accontentare dell'ottava posizione. Max Verstappen si è infatti fermato a sorpresa nel finale, forse per la benzina esaurita prima del previsto. Fatto sta che il pilota della Red Bull nelle ultime settimane è apparso così superiore agli altri che pure da lontano è in grado di rimontare in pochi giri e di vincere la gara. Intanto Leclerc si tiene stretta questa pole, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Èposition di Charles. La nona in stagione per il pilota monegasco, che però finora non è riuscito quasi mai a completare il lavoro in gara, spesso per colpe non sue ma per sfortuna e soprattutto errori del muretto Ferrari. La speranza a Maranello è che almeno ale cose vadano diversamente, anche perché il principale rivale di Charles si è clamorosamente dovuto accontentare dell'ottava posizione. Maxsi è infatti fermato a sorpresa nel finale, forse per la benzina esaurita prima del previsto. Fatto sta che il pilota della Red Bull nelle ultime settimane è apparso così superiore agli altri che pure da lontano è in grado di rimontare in pochi giri e di vincere la gara. Intantosi tiene stretta questa, ...

