‘Le sono cadute le chiavi’ e le rubano la borsa, ma stavolta c’è la polizia: arrestati due colombiani (Di sabato 1 ottobre 2022) Avevano adocchiato la loro vittima, un’anziana donna, già tra le fila del supermercato Pam di via Laurentina, a Roma, all’interno del centro commerciale Maximo, dove ieri mattina la donna era andata a fare la spesa. Poi l’hanno seguita nel parcheggio, dove, come da copione, si sono divisi. Hanno poi atteso che la donna iniziasse a riporre le buste della spesa in auto per far scattare la trappola. I due, entrambi colombiani, uno di 32, l’altro di 40 anni, ormai si muovevano con destrezza, forse grazie all’esperienza già collaudata. Uno dei due complici ha chiamato la donna, dicendole che si era persa degli oggetti. L’anziana si è girata verso la voce e questo è bastato: l’altro, approfittando dell’attimo di distrazione, ha infilato la mano nella vettura e le ha rubato la borsa con all’interno denaro e documenti. Leggi anche: Roma: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Avevano adocchiato la loro vittima, un’anziana donna, già tra le fila del supermercato Pam di via Laurentina, a Roma, all’interno del centro commerciale Maximo, dove ieri mattina la donna era andata a fare la spesa. Poi l’hanno seguita nel parcheggio, dove, come da copione, sidivisi. Hanno poi atteso che la donna iniziasse a riporre le buste della spesa in auto per far scattare la trappola. I due, entrambi, uno di 32, l’altro di 40 anni, ormai si muovevano con destrezza, forse grazie all’esperienza già collaudata. Uno dei due complici ha chiamato la donna, dicendole che si era persa degli oggetti. L’anziana si è girata verso la voce e questo è bastato: l’altro, approfittando dell’attimo di distrazione, ha infilato la mano nella vettura e le ha rubato lacon all’interno denaro e documenti. Leggi anche: Roma: ...

ladyonorato : Intanto ieri, nella Repubblica Ceca, si sono ripetute le manifestazioni contro la guerra e le sanzioni alla Russia… - amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - Agenzia_Ansa : Luciano Spalletti rende omaggio alle due ragazze iraniane uccise. L'allenatore del Napoli si è presentato in sala s… - lovessnam : Secondo me hanno fatto vedere le registrazioni durante la notte ed ora sono in diretta #gfvip - veedauri : indovinate chi sono i pazzi che scendono con le intermedie -

Gas, la Norvegia decuplica gli incassi: è il Paese Nato con più benefici da Putin Corriere della Sera