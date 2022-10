Le migliori serie TV di Ottobre: i titoli da non perdere (Di sabato 1 ottobre 2022) Life&People.it Ottobre è ormai alle porte e, mentre le giornate si accorciano e le foglie sugli alberi iniziano ad appassire, la voglia di rannicchiarsi sul divano con una cioccolata calda e una buona serie TV da guardare tutta d’un fiato si fa sempre più forte. Fortunatamente, il mese di Halloween porterà con sé un’incredibile scelta di novità e grandi ritorni su tutte le più importanti piattaforme streaming. I già ricchi cataloghi Netflix, Prime Video, Sky e Disney+, infatti, si infoltiranno di tantissimi nuovi titoli, perfetti per un’uggiosa serata da passare in compagnia. Comedy, drama, sci-fi, thriller, horror: per gli appassionati di serie TV, ad Ottobre 2022 ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. 10 serie TV da vedere assolutamente ad Ottobre 1. Agenzia ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 1 ottobre 2022) Life&People.itè ormai alle porte e, mentre le giornate si accorciano e le foglie sugli alberi iniziano ad appassire, la voglia di rannicchiarsi sul divano con una cioccolata calda e una buonaTV da guardare tutta d’un fiato si fa sempre più forte. Fortunatamente, il mese di Halloween porterà con sé un’incredibile scelta di novità e grandi ritorni su tutte le più importanti piattaforme streaming. I già ricchi cataloghi Netflix, Prime Video, Sky e Disney+, infatti, si infoltiranno di tantissimi nuovi, perfetti per un’uggiosa serata da passare in compagnia. Comedy, drama, sci-fi, thriller, horror: per gli appassionati diTV, ad2022 ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. 10TV da vedere assolutamente ad1. Agenzia ...

percorsi3 : @usato_di_sicuro @andrewsword2 @tediamente @Parrmirro @sancris_pino @topoletterario bravo quello che praticamente h… - Davideblu : RT @mymovies: Mayor of Kingstown, Taylor Sheridan sforna la sua serie più violenta e controversa. Con Jeremy Renner in uno dei suoi ruoli m… - EnrAie88 : #EmpoliMilan 0-0 pt Troppi errori sottoporta, troppi colpi di tacco e ci guardiamo troppo allo specchio. Contro u… - sportli26181512 : Inter-Roma 1-2, le pagelle: Rimonta giallorossa a San Siro con la Roma che batte l'Inter grazie alle reti di Dybala… - Gennyboys : RT @Antonio04947706: Ma Correa come ha fatto ad arrivare a giocare in Serie A in una big e in Nazionale, di sto fatto non mi capacito. È un… -