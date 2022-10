Le “Emozioni” nella scuola dell’infanzia: in un progetto l’identificazione degli stati d’animo (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le Emozioni – scrive Elmer in un suo pregevole articolo - influenzano più di quanto tu possa immaginare: motivazione, apprendimento, processo decisionale, connessione e molto altro ancora” anche se, talvolta, durante alcune grandi sfide, le Emozioni possono sembrare più un peso che una benedizione. Le Emozioni di per sé possono essere potenti e di fatto lo sono davvero specie nella prima infanzia, periodo nel quale impariamo a conoscerle, a viverle e a gestirle. Le Emozioni possono aiutarci a sopravvivere, a crescere e a connetterti con gli altri. E, non di rado per la verità, possono guidare le nostre decisioni, i nostri comportamenti e anche e specialmente le nostre motivazioni. nella scuola dell’infanzia e, più in generale, da bambini, le ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 ottobre 2022) “Le– scrive Elmer in un suo pregevole articolo - influenzano più di quanto tu possa immaginare: motivazione, apprendimento, processo decisionale, connessione e molto altro ancora” anche se, talvolta, durante alcune grandi sfide, lepossono sembrare più un peso che una benedizione. Ledi per sé possono essere potenti e di fatto lo sono davvero specieprima infanzia, periodo nel quale impariamo a conoscerle, a viverle e a gestirle. Lepossono aiutarci a sopravvivere, a crescere e a connetterti con gli altri. E, non di rado per la verità, possono guidare le nostre decisioni, i nostri comportamenti e anche e specialmente le nostre motivazioni.e, più in generale, da bambini, le ...

AndreaDesalvi : RT @BrunoMutarelli: “La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono dirett… - Giovanna6910 : @fabcet @Emmacontroemma Emozioni tante ma non scrivo nulla perché quella descritta da @fabcet, credo le batta tutte… - Camicol1 : RT @RegataBarcolana: Oggi grandi emozioni per l’apertura ufficiale di #Barcolana54 ?? I soci della #SVBG si sono riuniti oggi nella sede del… - nedacanyaman1 : RT @AdinolfiANTONI2: Non sono state deluse le mie aspettative su questa nuova serie, questa nuova serie è un mix di novità, perché nella su… - AntonioZifaro : RT @BrunoMutarelli: “La musica è la stenografia dell'emozione. Emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono dirett… -