Le 29 parole di Lorenzo Peluso che raccontano il piccolo mondo del sud e le grandi miserie dell’umanità (Di sabato 1 ottobre 2022) Nell’era geologica delle chiacchiere e dei distintivi, a volte basta la parola giusta a rimettere ordine nel caos dei dibattiti infuocati sul nulla, tra onniscienti e mitomani, ognuno con le sue ragioni, ognuno con le sue interpretazioni, ognuno con le sue fazioni.” Le parole sono importanti”, diceva Nanni Moretti alla sinistra perdente nelle urne, “le tue parole sono mine, le sento esplodere in cortile, al posto delle margherite”, cantava Cesare Cremonini a una fidanzata in fuga. Per Lorenzo Peluso, autore del ibro “29 parole, 30 storie” (Gagliardi editore, pp 202, E.17) , invece, quegli agglomerati di sillabe che fanno la differenza tra esseri umani senzienti non sono cariche esplosive e tutto sommato non decidono neanche le elezioni ma sono tasselli non casuali che “aggiungono elementi al nostro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Nell’era geologica delle chiacchiere e dei distintivi, a volte basta la parola giusta a rimettere ordine nel caos dei dibattiti infuocati sul nulla, tra onniscienti e mitomani, ognuno con le sue ragioni, ognuno con le sue interpretazioni, ognuno con le sue fazioni.” Lesono importanti”, diceva Nanni Moretti alla sinistra perdente nelle urne, “le tuesono mine, le sento esplodere in cortile, al posto delle margherite”, cantava Cesare Cremonini a una fidanzata in fuga. Per, autore del ibro “29, 30 storie” (Gagliardi editore, pp 202, E.17) , invece, quegli agglomerati di sillabe che fanno la differenza tra esseri umani senzienti non sono cariche esplosive e tutto sommato non decidono neanche le elezioni ma sono tasselli non casuali che “aggiungono elementi al nostro ...

InfinitoIsacco : RT @PBerizzi: Grazie al @guardian che oggi, in questo pezzo a firma @lorenzo_tondo , ospita in pagina delle mie parole su Meloni, fiamme e… - simona_parisi17 : @rosit4_ Lorenzo mio figlio...a sette anni prende uno psicofarmaco... Prescritto in accordo con la neuropsichiatra.… - Lorenzo_1976 : RT @albertopiva_tv: @Dissidente62 Ti rispecchi nelle parole di uomo che combatte il colonialismo annettendo territori militarmente. Come un… - CAILigure : RT @parcoantola: Nell’ambito dell’evento'Parlare dei monti sui monti'-Premio ITAS-alcune classi del comprensorio del Parco si ritroveranno… - sulsitodisimone : RT @parcoantola: Nell’ambito dell’evento'Parlare dei monti sui monti'-Premio ITAS-alcune classi del comprensorio del Parco si ritroveranno… -

Musetti principe azzurro: la sogna a occhi aperti Musetti non fa troppi giri di parole: la vuole a tutti i costi e non ha problemi ad ammetterlo. Ecco cosa sogna ad occhi aperti. C'... C'erano Fabio Fognini e Lorenzo Sonego , che sono però stati ... Il Gruppo Prada aderisce al progetto "Forestami" ... che ha aperto la conferenza presentando il video - messaggio di Lorenzo Bertelli , Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada . Le parole iniziali di Bertelli hanno permesso di ... il Resto del Carlino Adani esalta Di Lorenzo: ‘Sa fare tutto’ Parole di elogio da parte di Adani nei confronti di Di Lorenzo: “Vedo giocare Di Lorenzo e gioca sempre benissimo, veramente bene. E’ un terzino che sa fare tutto, sia il quinto che il quarto, l'abbia ... NFType: la mostra virtuale di Lorenzo Marini dedicata alla NFT Art Dal 28 settembre al 28 dicembre 2022 la Type Art di Lorenzo Marini sbarca nel Metaverso con una mostra di NFT, in collaborazione con la nota galleria virtuale svizzera NFTART.CH sul sito nftype.it T ... Musetti non fa troppi giri di: la vuole a tutti i costi e non ha problemi ad ammetterlo. Ecco cosa sogna ad occhi aperti. C'... C'erano Fabio Fognini eSonego , che sono però stati ...... che ha aperto la conferenza presentando il video - messaggio diBertelli , Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada . Leiniziali di Bertelli hanno permesso di ... Lorenzo Vecchi, sogno avverato: ammesso alla Normale di Pisa Parole di elogio da parte di Adani nei confronti di Di Lorenzo: “Vedo giocare Di Lorenzo e gioca sempre benissimo, veramente bene. E’ un terzino che sa fare tutto, sia il quinto che il quarto, l'abbia ...Dal 28 settembre al 28 dicembre 2022 la Type Art di Lorenzo Marini sbarca nel Metaverso con una mostra di NFT, in collaborazione con la nota galleria virtuale svizzera NFTART.CH sul sito nftype.it T ...