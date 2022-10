Lazio | Milinkovic lontano dal rinnovo | Lotito ha un piano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Arrivato nella Capitale nel2015, in quasi otto anni Sergej Milinkovi?-Savi? ha fatto innamorare tutti gli amanti del calcio con la sua classe cristallina. Nel corso di questi anni, diversi top club europei hanno messo gli occhi sul talento serbo e più volte si è parlato di un possibile addio alla; le richieste economiche del presidente, però, non hanno mai permesso la cessione. calciomercatoCome riporta Tutto Sport, la dirigenza dellaora è costretta ad affrontare un nuovo problema: ildel contratto del centrocampista. Milinkovi?, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024. Il d.s. Igli Tare, in questi giorni, ha provato ad aprire un colloquio con il giocatore per parlare del ...

Rinnovo in salita perSavic con la, il Sergente non vuole parlare con Lotito almeno non prima del Mondiale Rinnovo in salita perSavic con la, il Sergente non vuole parlare con Lotito ...Il rinnovo di Milinkovic Savic spaventa la Lazio Non sembra cosi scontato il rinnovo del contratto di Milinkovic Savic e i tifosi biancocelesti iniziano a spaventarsi. Il centrocampista serbo, come ri ...Prima dello stop per gli impegni delle nazionali, la Lazio ha travolto la neopromossa Cremonese con un severo 0-4 in cui sono andati in gol, oltre ad Immobile, anche Milinkovic-Savic e Pedro.