Lazio, Immobile vuole esserci con lo Spezia: provino decisivo per il capitano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri l’allenamento con la squadra e le sensazioni positive in vista dello Spezia, oggi provino decisivo per Ciro Immobile Ieri l’allenamento con la squadra e le sensazioni positive in vista dello Spezia, oggi provino decisivo per Ciro Immobile. Il capitano vuole esserci contro lo Spezia e vuole essere al centro dell’attacco della squadra di Sarri per trascinare ancora una volta i biancocelesti. Dopo l’allenamento di oggi il tecnico valuterà se rischiare o meno il suo capitano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri l’allenamento con la squadra e le sensazioni positive in vista dello, oggiper CiroIeri l’allenamento con la squadra e le sensazioni positive in vista dello, oggiper Ciro. Ilcontro loessere al centro dell’attacco della squadra di Sarri per trascinare ancora una volta i biancocelesti. Dopo l’allenamento di oggi il tecnico valuterà se rischiare o meno il suo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

