L’avvocato di Ilary Blasi smentisce una fake news degli ultimi giorni (Di sabato 1 ottobre 2022) Le dichiarazioni delL’avvocato i Ilary Blasi Proprio ieri era stato raccontato della cifra che Ilary Blasi avrebbe chiesto all’ex marito Francesco Totti per gli alimenti. Ed si aggiungeva che su questa cifra i due ex coniugi non erano per niente d’accordo. Il Corriera della sera, infatti, aveva riportato una richiesta fatta dalla conduttrice per sé L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le dichiarazioni delProprio ieri era stato raccontato della cifra cheavrebbe chiesto all’ex marito Francesco Totti per gli alimenti. Ed si aggiungeva che su questa cifra i due ex coniugi non erano per niente d’accordo. Il Corriera della sera, infatti, aveva riportato una richiesta fatta dalla conduttrice per sé L'articolo proviene da Novella 2000.

occhio_notizie : #Totti, #Ilary e gli alimenti, l'avvocato nega tutto: «20mila euro al mese? Bugie, lei non ha chiesto nulla»? - infoitcultura : Totti-Blasi, parla l'avvocato di Ilary: 'Lei non ha mai chiesto nemmeno un euro, vogliono farla passare per quello… - OlgaMar95490046 : @Alimil195308 @GiusCandela Boh non so, anche l'avvocato di lei non mi sembra granché. Alla fine sta facendo passare… - blogtivvu : Totti-Blasi, interviene l’avvocato di lei: “Fake news, Ilary? Mai chiesto un euro” #totti #ilaryblasi - bohemiennepao : L'ex re di Roma contemporaneo ha deciso proprio di fare schifo fino in fondo. Per la cronaca, l'avvocato di Ilary… -