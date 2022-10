Lavoro, l’impatto della parità di genere sulle performance aziendali (Di sabato 1 ottobre 2022) L’obiettivo di una maggior parità di genere nel mondo del Lavoro è visto trasversalmente come una leva strategica fondamentale per la competitività delle aziende: oltre il 70% del mondo business e più del 60% dei lavoratori afferma infatti che la parità di genere ha un impatto molto positivo sulle performance aziendali. È quanto emerge dalla ricerca “Donne & Lavoro – Il lato positivo” presentata da The Adecco Group Italia, sebbene l’Italia sia ancora lontana dalla media europea. L’indagine ha coinvolto oltre 20mila lavoratori e più di 500 aziende, con l’obiettivo di individuare sia quelle che sono le principali sfide e criticità che le donne incontrano nella loro vita lavorativa, sia quelle che secondo l’opinione pubblica sono le ... Leggi su quifinanza (Di sabato 1 ottobre 2022) L’obiettivo di una maggiordinel mondo delè visto trasversalmente come una leva strategica fondamentale per la competitività delle aziende: oltre il 70% del mondo business e più del 60% dei lavoratori afferma infatti che ladiha un impatto molto positivo. È quanto emerge dalla ricerca “Donne &– Il lato positivo” presentata da The Adecco Group Italia, sebbene l’Italia sia ancora lontana dalla media europea. L’indagine ha coinvolto oltre 20mila lavoratori e più di 500 aziende, con l’obiettivo di individuare sia quelle che sono le principali sfide e criticità che le donne incontrano nella loro vita lavorativa, sia quelle che secondo l’opinione pubblica sono le ...

