L’asta del Fantacalcio, un rito a metà tra economia e tifo (Di sabato 1 ottobre 2022) L’asta del Fantacalcio è il giorno più bello dell’anno. Più dell’inizio delle ferie, più di un’elezione scontata se stai dalla parte che vince: vabbè i risultati, le pagelle del lunedì, gli sfottò a chi perde lo scontro diretto, ma nel Fantacalcio almeno per l’80 per cento vale L’asta di inizio stagione, i fogli excel spiegazzati, le quotazioni, l’attesa. Collocata in un orizzonte imprecisato tra gli sgoccioli della prima giornata e la fine del mercato (a trovarla una data, per mettere d’accordo dieci o dodici fissati), L’asta rivela psicologie, alleanze, sottintesi analizzati a livello accademico: la Nottingham Trent University ha pubblicato una tesi secondo cui il meccanismo del fantasy game può mettere a rischio la salute mentale di chi vi si dedica, influendo sull’umore, le abitudini e perfino i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022)delè il giorno più bello dell’anno. Più dell’inizio delle ferie, più di un’elezione scontata se stai dalla parte che vince: vabbè i risultati, le pagelle del lunedì, gli sfottò a chi perde lo scontro diretto, ma nelalmeno per l’80 per cento valedi inizio stagione, i fogli excel spiegazzati, le quotazioni, l’attesa. Collocata in un orizzonte imprecisato tra gli sgoccioli della prima giornata e la fine del mercato (a trovarla una data, per mettere d’accordo dieci o dodici fissati),rivela psicologie, alleanze, sottintesi analizzati a livello accademico: la Nottingham Trent University ha pubblicato una tesi secondo cui il meccanismo del fantasy game può mettere a rischio la salute mentale di chi vi si dedica, influendo sull’umore, le abitudini e perfino i ...

