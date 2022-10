(Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – “Lasul pianodi”: lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, parlando delle conseguenze della crisi ucraina e della crisi energetica che è “drammatica”. “Non stanno aumentando i prezzi solo perché c’è la guerra – ha detto parlando a un convegno organizzato dalle Acli – ci sono anche grandi speculazioni finanziarie che non sono state bloccate. Se parli con qualsiasi persona l’oggetto sono le bollette e il fatto che non si riesce a pagarle e ad arrivare alla fine del mese. E le prossime saranno ancora più alte. Quello che sta facendo la Germaniadi cancellare qualsiasi ruolo dell’Europa. E’ l’esatto opposto di quello che successe con la pandemia. Vedo unache sul ...

Lopinionista : Landini: 'La situazione sociale rischia di essere esplosiva' - zazoomblog : Landini situazione sociale rischia di essere esplosiva - #Landini #situazione #sociale #rischia - ansa_economia : Landini, situazione sociale rischia di essere esplosiva. Segretario Cgil, crisi energetica drammatica #ANSA - fisco24_info : Landini, situazione sociale rischia di essere esplosiva: Segretario Cgil, crisi energetica drammatica - zazoomblog : Landini lancia lallarme: La situazione sociale rischia di essere esplosiva - #Landini #lancia #lallarme: -

"Lasul piano sociale rischia di essere esplosiva": lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, parlando delle conseguenze della crisi ucraina e della crisi energetica che ...Sul piano sociale larischia di essere esplosiva: le persone non riescono a pagare le ...invita a lavorare tutti insieme: 'Dobbiamo ritornare ad essere un sindacato che è presente ...ROMA - "La situazione sul piano sociale rischia di essere esplosiva": lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...