L’allarme ultras in Francia | «Sanzioni individuali | gli stadi non sono luoghi di impunità»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Allarmein(e non solo). La Lega Calcio francese aveva commissionato un rapporto suglial criminologo Alain Bauer. Il professore ha consegnato le prime conclusioni chestate lette dall’Equipe. Il documento finale non c’è ancora. Bauer ha premesso che «non è stato possibile incontrare» l’associazione nazionale tifosi. E anche: “I sostenitori nonnemici. Le partite di calcio nondi scontrio collettivi, nédicriminale. I regolamenti necessari per il regolare svolgimento degli eventi devono essere comprensibili, coerenti e applicabili. Devono anche essere rispettati, osservati e comportare punizioni. È necessario che i partner si rispettino, si ...

