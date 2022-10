L’Africa che investe nelle ferrovie: il progetto di Zimbabwe, Botswana e Mozambico (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott – La carenza di infrastrutture è un grosso problema in Africa, perché impedisce alle imprese di investire e di guidare la crescita economica che serve per togliere i cittadini dalla povertà. Per tale motivo negli ultimi anni i governi africani hanno promosso diversi progetti aventi lo scopo di costruire nuove strade, ferrovie, porti, aeroporti e ogni altra infrastruttura che possa agevolare questa necessaria crescita. Di progetti in cantiere ce ne sono tanti e tra questi è senz’altro degno di nota il piano per costruire una nuova linea ferroviaria che colleghi Botswana, Zimbabwe e Mozambico. Una linea ferroviaria fondamentale per Zimbabwe e Botswana Per capire l’importanza di questo progetto, è importante notare che sia lo Zimbabwe che il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 ottobre 2022) Roma, 1 ott – La carenza di infrastrutture è un grosso problema in Africa, perché impedisce alle imprese di investire e di guidare la crescita economica che serve per togliere i cittadini dalla povertà. Per tale motivo negli ultimi anni i governi africani hanno promosso diversi progetti aventi lo scopo di costruire nuove strade,, porti, aeroporti e ogni altra infrastruttura che possa agevolare questa necessaria crescita. Di progetti in cantiere ce ne sono tanti e tra questi è senz’altro degno di nota il piano per costruire una nuova linea ferroviaria che colleghi. Una linea ferroviaria fondamentale perPer capire l’importanza di questo, è importante notare che sia loche il ...

