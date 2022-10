La Russia mette il veto alla risoluzione dell'Onu. E la Cina si astiene (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha votato con 10 sì la risoluzione di condanna dei referendum in Ucraina. La Russia ha posto il veto. Sono quattro i Paesi astenuti: Brasile, Cina, Gabon e India. "La posizione della Cina sull'Ucraina è coerente e chiara: la sovranità e l'integrità di ogni territorio vanno salvaguardate" ha dichiarato il rappresentante di Pechino, per spiegare l'astensione della Cina alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che non riconosceva i "referendum" di annessione delle quattro regioni dell'Ucraina alla Russia. "La priorità - ha aggiunto - è fare tutto il possibile per abbassare ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Consiglio di sicurezza'Onu ha votato con 10 sì ladi condanna dei referendum in Ucraina. Laha posto il. Sono quattro i Paesi astenuti: Brasile,, Gabon e India. "La posizionesull'Ucraina è coerente e chiara: la sovranità e l'integrità di ogni territorio vanno salvaguardate" ha dichiarato il rappresentante di Pechino, per spiegare l'astensionedel Consiglio di Sicurezza'Onu che non riconosceva i "referendum" di annessionee quattro regioni'Ucraina. "La priorità - ha aggiunto - è fare tutto il possibile per abbassare ...

