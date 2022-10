La prima uscita pubblica di Meloni dopo il voto: “Anima e corpo sui dossier più urgenti, in contatto costante con il governo uscente” (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni”. E’ la prima uscita pubblica di Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche del 25 settembre e prima dell’insediamento del nuovo Parlamento. Al villaggio Coldiretti, al Parco Sempione a Milano, la premier in pectore tocca soprattutto i temi di stretta attualità, come il caro energia e le questioni economiche legate alla crisi internazionale. “Lo dicevamo da tempo – dice per esempio la leader di Fratelli d’Italia – che in Europa si parte dagli interessi nazionali per arrivare a quelli comuni”. Meloni sottolinea il fatto che in questi giorni ha “scelto di limitare uscite pubbliche” per “dedicarmi Anima e corpo ad affrontare i dossier più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni”. E’ ladi Giorgiale elezioni politiche del 25 settembre edell’insediamento del nuovo Parlamento. Al villaggio Coldiretti, al Parco Sempione a Milano, la premier in pectore tocca soprattutto i temi di stretta attualità, come il caro energia e le questioni economiche legate alla crisi internazionale. “Lo dicevamo da tempo – dice per esempio la leader di Fratelli d’Italia – che in Europa si parte dagli interessi nazionali per arrivare a quelli comuni”.sottolinea il fatto che in questi giorni ha “scelto di limitare uscite pubbliche” per “dedicarmiad affrontare ipiù ...

