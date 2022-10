La prima da senatore | Matera esulta | ringrazia e si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiChe il vento sia cambiato lo racconta la sala conferenze della Rocca dei Rettori, piena come mai era accadutod’ora nelle iniziative promosse da Fratelli d’Italia nel Sannio. “Per fare entrare tutti vi chiedo di fare come al solito, spostatevi più a destra” – scherza allora Domenico, sindaco di Bucciano e dalle prime ore di lunedì scorso anche – e soprattutto –della Repubblica. E’ la sua giornata, d’altronde. Una giornata di festa,ancora che di confronto e riflessioni. Gli spunti però non mancano. A partire da quelli offerti da Pietrantonio Mauriello, vice-coordinatore della federazione provinciale: “Porte aperte a tutti nel nostro partito ma ci sono alcune condizioni da rispettare. Laè riconoscere la leadership di Mimmo ...