La polemica di Fdi sull’ex ciclista Mario Cipollini | «Va agli eventi sportivi nonostante l’accusa di stalking»

Leggi su open.online

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dovrebbe essere l’ospite d’onore del premio Mazzinghi, in programma per il 3 ottobre a Pontedera, in Toscana. Ma per molti, dato il rinvio a giudizio per lesioni personali e minacce, non sarebbe opportuno. È l’exl’uomo al centro dellache, da regionale, sta prendendo una piega nazionale. L’ex campione di bici era stato scelto da una commissione istituita dal Comune di Pontedera per assegnare la prima edizione del premio dedicato all’ex pugile Sandro Mazzinghi, morto nell’agosto del 2020, data la sua grande passione per il ciclismo e in particolare per il «Re Leone». Ma c’è un problema.è stato rinviato a giudizio a Lucca e il pubblico ministero Letizia Cai ha chiesto due anni e mezzo di condanna per lesioni personali e minacce all’ex moglie Sabrina ...