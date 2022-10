La nuvola di gas metano del Nord Stream verso l’Italia: i pericoli per l’uomo e per il clima (Di sabato 1 ottobre 2022) La nuvola di gas metano formatasi in Scandinavia dopo l’incidente al gasdotto Nord Stream va verso l’Italia. Secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato del clima presso l’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, si tratta di circa 40 mila tonnellate di metano. Il gas si sta muovendo verso Nord e potrebbe arrivare sopra le isole Svalbard in un paio di giorni. E l’Unep, agenzia Onu per l’ambiente, avverte: è il più pericoloso rilascio mai registrato. Perché un grammo di metano incide 20-30 volte di più della stessa quantità di anidride carbonica sul riscaldamento globale. I pericoli immediati per l’uomo non ci sono, perlomeno in ambienti chiusi. Ma per ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Ladi gasformatasi in Scandinavia dopo l’incidente al gasdottova. Secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato delpresso l’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, si tratta di circa 40 mila tonnellate di. Il gas si sta muovendoe potrebbe arrivare sopra le isole Svalbard in un paio di giorni. E l’Unep, agenzia Onu per l’ambiente, avverte: è il più pericoloso rilascio mai registrato. Perché un grammo diincide 20-30 volte di più della stessa quantità di anidride carbonica sul riscaldamento globale. Iimmediati pernon ci sono, perlomeno in ambienti chiusi. Ma per ...

