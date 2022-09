La «metà oscura» | nostalgici e radicali che la narrativa ha spesso dimenticato

(Di sabato 1 ottobre 2022) Forse non è un caso che malgrado il rilievo che il «fascismo dopo il fascismo» ha tristemente acquisito nella storia nazionale, rare siano le tracce che ne testimoniano la presenza L'articolo proviene da il manifesto.

lnclt_dulac : TEORIA #TheRingsOfPower . . Adar ha detto di aver diviso Sauron in due, quindi una metà è di sicuro nell'elsa os… - supernormix : @Elbido6 @stefanoscorpio @redblack1980 @AmaliaBaresi ....infatti....LA METÁ OSCURA?????? Ma io assumo e paga QUELL'ALT… - Ele58423935 : @ssaab___ Assolutamente e io infatti sono una di quelle che porta avanti la stessa opinione da un anno che oscura t… -

Sky Tg24

Questa parte della luna è lao è quella luminosa Mi sento nella parte luminosa, è un buon momento. Nel periodo in cui la ho scritta ero comunque nel versante luminoso ma ero da sola. ...... negli anni '90 la stagione più ambita dalle major era l'estate, tanto che a partire dalladel ...la Event Horizon tornasse da un viaggio nell'iperspazio dopo esser stata in una dimensionee ... Emma Nolde non teme più di volare e racconta il suo salto a occhi chiusi nell'album Dormi