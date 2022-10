La mafia “resta silente, punta i fondi del Pnrr”. La relazione Dia: “Perfeziona l’infiltrazione economica guardando alle imprese in crisi” (Di sabato 1 ottobre 2022) Le indagini confermano ancora una volta che il modello ispiratore delle mafie è “sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto verso l’infiltrazione economico-finanziaria”. Il rischio è che, da Cosa Nostra alla ‘ndragheta, i sodalizi “possano Perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al Pnrr“. È l’avvertimento che arriva dalla Dia nella relazione al Parlamento per il secondo semestre 2021. La Direzione investigativa Antimafia sottolinea quindi la fondamentale importanza strategica “dell’aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale“. Le operazioni, spiega la Dia, sono tese ad aggredire le organizzazioni sotto il profilo patrimoniale per “arginare il riutilizzo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Le indagini confermano ancora una volta che il modello ispiratore delle mafie è “sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è, invece, rivolto versoeconomico-finanziaria”. Il rischio è che, da Cosa Nostra alla ‘ndragheta, i sodalizi “possanore quella strategia di infiltrazione del tessuto economico in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al“. È l’avvertimento che arriva dalla Dia nellaal Parlamento per il secondo semestre 2021. La Direzione investigativa Antisottolinea quindi la fondamentale importanza strategica “dell’aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale“. Le operazioni, spiega la Dia, sono tese ad aggredire le organizzazioni sotto il profilo patrimoniale per “arginare il riutilizzo dei ...

sottoverso : @mariamacina No possiamo dire che l'Italia è volgare e moralmente decadente, clima al quale per altro, la signora M… - MisantropoDiss1 : @francofontana43 @ilriformista Mondo di mezzo, la Cassazione conferma la condanna. Ma Carminati resta libero, Si c… - alessiomagno1 : RT @GianfrancoDAvin: @alessiomagno1 @lauraboldrini La meritocrazia (sta a competenza) resta un problema ed ancora miraggio in questo paese… - GianfrancoDAvin : @alessiomagno1 @lauraboldrini La meritocrazia (sta a competenza) resta un problema ed ancora miraggio in questo pa… - sergioalesi : RT @Enzwan: @MEcosocialista Questo grandissimo popolo, è in parte colluso con la mafia di stato o solo intontito dalla sua propaganda, in p… -